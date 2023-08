Regierung der Oberpfalz: Christiane Zürn wird neue Vizepräsidentin

Habichtskäuze waren in Deutschland schon einmal ausgestorben. Das damals noch letzte lebende Exemplar wurde vor fast 100 Jahren in der (…)

In der letzten Woche war es bei uns in Oberfranken wieder sehr heiß. Die Grünen-Landtagsabgeordneten Tim Pargent und Ursula Sowa haben (…)

HWK in Oberfranken: Berufsberatung zum Start ins Ausbildungsjahr

Heute in einer Woche (1.9.) beginnt das neue Ausbildungsjahr. Und auch in diesem Jahr gibt es in vielen Betrieben in Hochfranken und (…)