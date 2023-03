Der Schnee ist in der Euroherz-Region mittlerweile in Regen übergegangen. Und davon kommt momentan einiges runter. Für die ersten Gebiete in Oberfranken bestehen schon Hochwasserwarnungen. Wir haben bei Euroherz-Wetterexperte Christian König nachgefragt, ob das auch für uns gilt:

Aktuell stehen wir bei Meldestufe 1 bis 2. Das heißt, es kann stellenweise zu Überflutungen kommen, die seien aber nicht dramatisch. Mehr Infos zu den Wasserständen bekommt ihr beim Hochwassernachrichtendienst Bayern