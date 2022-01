Regensburgs George wechselt zu Ligakonkurrent Erzgebirge Aue

Regensburg (dpa/lby) – Jahn-Angreifer Jann George verlässt den SSV Jahn Regensburg und schließt sich zur Rückrunde Ligakonkurrent FC Erzgebirge Aue an. Dies teilte der bayerische Fußball-Zweitligist am Dienstag mit. «Die jüngste Geschichte des Jahn hängt unzweifelhaft eng mit Jann George zusammen. Zuletzt allerdings wurde in den Gesprächen deutlich, dass sich Jann mehr Spielzeit wünscht. Wir konnten ihm diese für die Rückserie nicht garantieren», kommentierten die Oberpfälzer den Wechsel.

Der 29 Jahre alte George war zur Saison 2015/16 in die Domstadt gewechselt und absolvierte nach Vereinsangaben 192 Pflichtspiele für die Jahnelf. Dabei erzielte er 37 Tore. In der Hinrunde der laufenden Saison kam der frühere Fürther lediglich drei Mal als Einwechselspieler zum Einsatz. Nun suche er «eine neue sportliche Herausforderung» und wolle sich in einem «neuen Umfeld beweisen», sagte George.

© dpa-infocom, dpa:220104-99-585408/3