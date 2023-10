Regensburger Schule nach Bombendrohung geräumt

Nach einer Bombendrohung hat die Polizei am Montag eine Schule in Regensburg geräumt. Etwa 400 Schülerinnen und Schüler seien in einer nahe gelegenen Schule in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Vormittag. Mehrere Polizeihunde seien bei der Absuche des Gebäudes im Einsatz, der am Vormittag noch andauerte. Zunächst hatte die «Mittelbayerische Zeitung» darüber berichtet.

Die Bombendrohung war laut dem Polizeisprecher per E-Mail bei der Schule eingegangen. Zum Inhalt machte er zunächst keine Angaben, die Hintergründe blieben vorerst ebenfalls unklar.