Regensburger Negativserie hält an: 0:3 in Paderborn

Die Negativserie des SSV Jahn Regensburg in der 2. Fußball-Bundesliga hat sich im Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn fortgesetzt. Die Oberpfälzer verloren am Samstag in Ostwestfalen mit 0:3 (0:1). Es war das sechste sieglose Jahn-Spiel nacheinander.

Paderborn gewann nach Toren von Marcel Hoffmeier (21. Minute), Robert Leipertz (69.) und Marvin Pieringer (86.) souverän und zog als Tabellenführer wieder am Hamburger SV vorbei. Die Hanseaten hatten am Freitagabend durch ein 3:2 in Kiel kurzzeitig Platz eins übernommen.

Die Regensburger blieben auch im sechsten Spiel am Stück ohne eigenen Torerfolg. Hinzu kam auch noch, dass Abwehrspieler Steve Breitkreutz in der 68. Minute die Rote Karte nach einem Foulspiel sah. Nur in der Anfangsphase konnte das Team von Trainer Mersad Selimbegovic das Spiel ausgeglichen gestalten. Die Gäste mussten dann mit der ersten Paderborner Torchance das 0:1 hinnehmen.

Anschließend wurden die Paderborner ihrer Favoritenrolle gerecht und hatten zahlreiche gute Möglichkeiten. Einen höheren Rückstand verhinderte der gute Jahn-Keeper Dejan Stojanovic. Bei den weiteren Gegentoren durch Leipertz und Pieringer war aber auch er machtlos.