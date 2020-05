Regensburger Korruptionsprozess geht nach Pause weiter

Amberg (dpa/lby) – Er suche nur nach Drogen – so hat ein Mann bei einer Polizeikontrolle in Amberg seinen Verstoß gegen die (…)

München (dpa/lby) – Corona-Auflagen und regnerisch-kaltes Wetter haben in der diesjährigen Freinacht nur wenige Menschen in (…)

Deutlich weniger Einsätze in der Freinacht

München (dpa/lby) – Für fast 40 000 Mandatsträger in Bayern beginnt am 1. Mai die neue Amtsperiode. Innerhalb der kommenden zwei (…)

Nach Kommunalwahl: Neue Amtsperiode beginnt in Corona-Zeiten

Wegen Corona-Verstößen: Sieben Menschen in Gewahrsam

München (dpa/lby) – Sieben Menschen sitzen in Bayern im Gefängnis, weil sie sich nicht an die Regeln in der Corona-Krise gehalten (…)