Regensburg will verdiente Spieler mit Sieg verabschieden

Regensburg (dpa/lby) – Der SSV Jahn Regensburg hofft im letzten Saisonspiel der 2. Fußball-Bundesliga auf einen schönen Abschied verdienter Akteure. Kapitän Marco Grüttner, Abwehrspieler Chima Okoroji und Mittelfeldspieler Andreas Geipl verlassen die Oberpfälzer im Sommer. «Wir wollen unbedingt, dass sie sich mit einem Sieg im Jahn-Trikot verabschieden», sagte Trainer Mersad Selimbegovic vor der Heimpartie am Sonntag gegen Erzgebirge Aue. Sportlich geht es für Regensburg nach dem fixierten Klassenverbleib nur noch darum, auf welchem Platz im Mittelfeld die Saison beendet wird.

Stürmer Grüttner erzielte in den vergangenen vier Jahren 34 Ligatore und ist damit Rekordtorschütze des Jahn. Der 34-Jährige kehrt in seine schwäbische Heimat in den Amateurfußball zurück. Geipl (28) wechselt zum 1. FC Heidenheim, der im Saisonfinish aktuell um den Aufstieg in die Bundesliga spielt. Das Regensburger Leihgeschäft mit Okoroji (23) und dessen Stammverein SC Freiburg läuft aus. Unklar ist die Zukunft von Verteidiger Marcel Correia, dessen Vertrag endet.

Das Selimbegovic-Team hatte sich in der vergangenen Woche bereits fix vor dem Abstieg gerettet. Dennoch soll die richtige Motivation gefunden werden für das Duell mit Aue. «Es ist eine Kunst, das nochmal abzurufen», räumte der Coach ein. Mit einem Erfolg könnte der Jahn an Aue vorbeiziehen und maximal auf Tabellenplatz sieben klettern.