Regensburg (dpa/lby) – Der Fußball-Zweitligist SSV Jahn Regensburg hat Ersatztorhüter Alexander Weidinger für die kommende Saison zur SpVgg Unterhaching in die Regionalliga verliehen. Der 23-Jährige hat in der Oberpfalz zwar noch einen Vertrag bis Juni 2023, soll bei den Hachingern aber Spielpraxis sammeln, wie am Montag mitgeteilt wurde.

