Regensburg unterliegt zum Hinrunden-Ende: 0:2 bei St. Pauli

Hamburg (dpa/lno) – Ein leidenschaftlich fightender FC St. Pauli hat die Hinrunde der 2. Fußball-Bundesliga mit zwei Siegen nacheinander beendet und erstmals seit Wochen die Abstiegsplätze verlassen. Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz bezwang am Sonntag den SSV Jahn Regensburg am Millerntor verdient mit 2:0 (1:0) und setzte damit ihren Aufschwung fort. Die Hamburger sind nun immerhin bereits seit vier Begegnungen ungeschlagen. «Es war ein enorm intensives Spiel, ein Spiel auf Augenhöhe», sagte Schultz. Und betonte: «Wir waren extrem tüchtig und haben es uns verdient, zu gewinnen.»

Beide Mannschaften lieferten sich eine kampfbetonte erste Halbzeit, die von vielen Fehlern und wenigen Strafraumszenen geprägt war. In der 25. Spielminute hatte der Regensburger Max Besuschkow die erste Torchance des Spiels, als er von der Strafraumgrenze aus abzog, den Ball aber über das Tor beförderte. Zwei Minuten später gelang den Hamburgern der Führungstreffer: Rodrigo Zalazar spielte einen Freistoß auf die Außenseite, von wo aus Daniel-Kofi Kyereh den Ball scharf in den Strafraum beförderte. Guido Burgstaller war zur Stelle und lenkte den Ball in das Tor (27.).

Die Gäste aus Regensburg begannen die zweite Halbzeit offensivstark und hatten allein in den ersten drei Minuten zwei gefährliche Strafraumszenen, scheiterten allerdings einmal am Pfosten und einmal am blockenden Gegenspieler Leart Paqarada. Im direkten Gegenzug erwiesen sich die Kiezkicker erneut als überaus effektiv: Der vom VfL Wolfsburg ausgeliehene Omar Marmoush traf nach einer Vorlage von Zalazar aus gut 18 Metern ins Tor (49.).

Der SSV Jahn Regensburg gab sich trotz des 0:2-Rückstandes nicht geschlagen und gelangte immer wieder gefährlich in das gegnerische Drittel. Die Gäste scheiterten aber immer wieder an den leidenschaftlich verteidigenden Hamburgern.

Der FC St. Pauli hat nun in 17 Saisonspielen 16 Punkte geholt. «Wenn man bedenkt, wie dürftig die Hinrunde lief, ist das eine ordentliche Punktzahl», befand Schultz zufrieden. Schon am Donnerstag empfängt der FC St. Pauli zum Rückrundenauftakt den VfL Bochum, der hinter dem Stadtrivalen HSV auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Doch auch da scheint für den Kiezclub Zählbares möglich: Denn am Sonntag kamen die Bochumer über ein 1:1 (0:1) beim SV Sandhausen nicht hinaus.

