Regensburg löst Vertrag mit Mittelfeldspieler Zempelin auf

Der SSV Jahn Regensburg will den Schwung aus dem fulminanten Saisonstart mit in das bayerische Zweitliga-Duell mit dem 1. FC (…)

Regensburg will gegen Nürnberger «auf Gaspedal bleiben»

Bayern verleiht Offensivspieler Singh erneut an Regensburg

Jahn will gegen Bielefeld «einen Schritt mehr machen»

Der SSV Jahn Regensburg will nach dem erfolgreichen Auftakt in der 2. Fußball-Bundesliga in seinem ersten Auswärtsspiel (…)