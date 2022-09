Regenerative Medizin: Neue Methode der Schmerzbehandlung bei Arthrose am Klinikum Fichtelgebirge in Marktredwitz

Im Klinikum Fichtelgebirge in Marktredwitz wird der Fokus schon länger auf gelenkerhaltende Therapie gelegt. Nun geht das Klinikum einen neuen Weg zur Schmerzbehandlung mit Arthrose. Seit dem Sommer ist Frau Prof. h.c. Eisenmann-Klein als Expertin der Plastischen Chirurgie in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie in Marktredwitz tätig. In der neu gegründeten Sektion „Regenerative Medizin“ konnte dadurch nun eine neue Art der Arthrosebehandlung in das Leistungsangebot der Klinik aufgenommen werden. Es handelt sich um die Regeneration von Gewebe durch Stammzellen. Dabei werden Stammzellen aus körpereigenem Fettgewebe mithilfe einer Vakuumspritze in das geschädigte Gelenk transplantiert. Das ist zum einen deutlich schonender für die Stammzellen, zum anderen haben Patienten nach der Entnahme deutlich weniger Blutergüsse als bei den herkömmlichen, mechanischen Techniken.