Regenburg will bei Liga-Start «alles reinhauen»

Der SSV Jahn Regensburg startet mit großen Verletzungssorgen in die neue Saison der 2. Fußball-Bundesliga. Wie Jahn-Coach Mersad Selimbegovic vor dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Samstag (13.00 Uhr) mitteilte, musste sich Neuzugang Oscar Schönfelder einer Operation unterziehen. Der Leihspieler von Werder Bremen hatte sich in der Vorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen. Außerdem fehlt beim Liga-Start Mittelfeldspieler Max Thalhammer, der nach seinem Mittelhandbruch ebenfalls operiert werden müsse.

In Darmstadt erwartet Selimbegovic einen «richtig guten, gefestigten» Gegner. «Eine Mannschaft, die größtenteils zusammen geblieben ist», sagte der 40-Jährige und warnte vor allem vor der Darmstädter «Wucht bei Standards». Dennoch wolle der Jahn «alles reinhauen». Dabei baut der Trainer auch auf die Unterstützung der Heimfans. «Ich hoffe, dass wir Samstag dann gemeinsam einen Sieg feiern können.»