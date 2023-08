Regenbilanz in Bayern: Gut für den Wein

Aroniabeeren besetzen derzeit zwar eher eine Nische, werden bei den Obstbauern in Bayern aber immer beliebter. Derzeit läuft die Ernte, (…)

Gesunde Rarität: Aroniabeeren-Ernte in Franken

Wassertiefe unterschätzt: Der Traktor eines 73-Jährigen ist in Oberfranken bei einer Fahrt durch eine Main-Furt abgetrieben (…)

Ein 14-Jähriger ist in Unterfranken bei der Fahrt mit einem Traktor umgekippt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am (…)

Bei einem Brand auf einem Bauernhof in Niederbayern ist nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden von bis zu 700.000 Euro (…)

Zwergzebus als Rasenmäher in Neu-Ulm im Einsatz

Regen bremst Getreideernte aus: Qualität leidet

Erst Trockenheit und Hitze, dann gefühlt Dauerregen in vielen Regionen: Die Getreideernte in Bayern ist auch in diesem Jahr wieder eine (…)