Regen, Wind und Kälte: Installation der Laserprojektion in Plauen verzögert sich

Die Stadt Plauen feiert heuer ihr 900. Jubiläum. Zu diesem Anlass hat die Stadt in diesem Jahr zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen geplant. Unter anderem eine Laserprojektion am Plauener Rathausturm. Bis Oktober sollen die Projektionen täglich wechseln – der Start war bereits in der vergangenen Woche vorgesehen. Aufgrund der aktuellen Wetterlage mit Sturm, Regen und Kälte mussten die Arbeiten an der Installation sicherheitsbedingt abgebrochen werden. Dadurch verzögert sich der Starttermin weiter. Die Stadt hofft, dass die ersten Projektionen aber noch vor Ostern am Rathausturm erleuchten werden.