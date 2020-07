Regen und Sonne in Bayern

München (dpa/lby) – Nach einem teils bewölkten Dienstag zieht es sich ab Mittwoch im Norden Bayerns mehr zu. Im nördlichen Franken wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) regnerisch, im Süden bleibt es sonniger. Die Höchstwerte liegen bei 17 Grad im Hofer Land und 27 Grad an den Alpen. Auch in der zweiten Wochenhälfte ist das Wetter im Freistaat durchwachsen: Längere Sonnenphasen gibt es am Donnerstag noch südlich der Donau, trotzdem kann es hier regnen. Auch im Norden wird es den Meteorologen zufolge regnerisch, dafür steigen die Temperaturen an den nördlichen Mittelgebirgen leicht auf bis zu 19 Grad. Am Freitag gibt es auch in den Alpen Regen und Gewitter.