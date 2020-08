Regen und Gewitter in Bayern erwartet

München (dpa/lby) – Viel Regen, einzelne Gewitter und deutlich kühlere Temperaturen – in Bayern beginnt die neue Woche alles andere als sommerlich. Vor allem in Mittelfranken, Schwaben und an den Alpen müsse mit Gewittern und Starkregen gerechnet werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Teilweise können demnach am Montag in einer Stunde bis zu 25 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Im nördlichen Franken werde mit weniger Regen gerechnet, auch die Sonne zeige sich hier womöglich. Dazu erwarten die Meteorologen Temperaturen von bis zu 17 Grad an den Alpen und 22 Grad in Unterfranken und an der unteren Donau. Am Dienstag ziehe sich der Regen allmählich zurück.