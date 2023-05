Regen und Gewitter am Wochenende: weiter nasses Wetter geht

Die Menschen in Bayern müssen sich am Wochenende auf Regen und Gewitter einstellen. Die Eisheiligen machen ihrem Namen allerdings in diesem Jahr keine Ehre: Bodenfrost sei bei Tiefstwerten um sechs Grad nicht zu erwarten, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mit. Die Höchstwerte liegen bei 15 bis 16 Grad. Am Sonntag sind örtlich Gewitter möglich. Auch die neue Woche soll kühl und regnerisch weitergehen. Die Temperaturen am Tag sinken dann laut DWD auf neun bis elf Grad.

Die Regenfälle der vergangenen Tage haben die Wasserstände vor allem im südlichen Teil Bayerns deutlich ansteigen lassen. Derzeit treten nach Angaben des Hochwassernachrichtendienstes an der Donau im Bereich Neuburg und Kelheim, der Isar im Bereich München und Landshut sowie an der unteren niederbayerischen Vils kleinere Ausuferungen auf.

Am Samstag soll sich die Lage kurzzeitig wieder entspannen. Von Sonntagmittag an werden vom Deutschen Wetterdienste allerdings weitere Regenfälle vorhergesagt, durch die die Wasserstände an den Flüssen und Seen voraussichtlich wieder ansteigen werden.