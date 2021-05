Regelungen bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50, gültig ab dem 21./22.05.2021:

Regelungen bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50, gültig ab dem 21.05.2021:

Private Kontakte

• erlaubt sind eigener Haushalt + ein weiterer Haushalt, max. jedoch 5 Personen

• Kinder unter 14 Jahren sowie geimpfte bzw. genesene Personen zählen nicht mit

Einzelhandel

• Öffnung von Ladengeschäften des Einzelhandels möglich (ohne vorherige Terminvereinbarung, d.h. kein Click&Meet, keine Kontaktdatenerhebung)

• Dienstleistungen mit körperlicher Nähe zum Kunden sind bei vorheriger Terminbuchung und Kontaktdatenerhebung erlaubt (z.B. Friseursalons, Kosmetikstudios, Massagepraxen, Tattoo-Studios)

• Bedarfsnotwendige Ladengeschäfte (z.B. Lebensmittelmärkte, Gartenmärkte, Blumenfachgeschäfte und Buchhandlungen) und Ladengeschäfte der körperfernen Dienstleistungsbetriebe und der Handwerksbetriebe dürfen inzidenzunabhängig öffnen

Hinweis:

Mindestabstand, FFP2-Maskenpflicht der Kund*innen, Maskenpflicht Personal (medizinische Maske), ein Kunde je 10 qm bei den ersten 800 qm, darüber hinaus ein Kunde je 20 qm)

Schulen und Kitas

• Präsenzunterricht in den Klassen der Grundschulstufe

• Präsenzunterricht an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen bei Einhaltung des Mindestabstandes von 1,5 Meter oder Wechselunterricht

• Kindertagesbetreuung geöffnet

Hinweis:

Testung in der Schule mindestens zweimal in der Woche!

Außengastronomie ab dem 21.05.2021

• mit vorheriger Terminbuchung

• Testpflicht, dann, wenn an einem Tisch mehrere Hausstände sitzen (Geimpfte und Genesene zählen nicht dazu), die Kontaktbeschränkungen sind zu beachten

Sport ab dem 21.05.2021

• Kontaktfreier Sport im Innenbereich inklusive der Öffnung von Innenbereichen von Sportstätten sowie Kontaktsport unter freiem Himmel wie folgt:

a. unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen, mit Testnachweis

b. Fitnessstudios unter der Voraussetzung vorheriger Terminbuchung sowie mit Testnach-weis

c. die Zulassung von bis zu 250 Zuschauern bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen und mit Test

Beherbergung ab dem 21.05.2021

• Übernachtungsangebote von gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften, insbesondere von Hotels, Beherbergungsbetrieben, Jugendherbergen und Campingplätzen sind auch zu touristischen Zwecken zulässig.

• gastronomische Angebote auch in geschlossenen Räumen im Rahmen des Übernachtungsangebots

• Kur-, Therapie- und Wellnessangebote gegenüber Übernachtungsgästen

• Voraussetzung: Test bei der Anreise, sowie jede weitere 48 Stunden

Weitere Öffnungen ab dem 21.05.2021

• Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos für Besucher*innen, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen mit einem Testnachweis

• Betrieb von Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristische Bahnver-kehre, touristische Reisebusverkehre sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen mit Test

• Musikalische oder kulturelle Proben von Laien- und Amateurensembles mit Test

• Öffnung von Freibädern mit Test

Regelungen bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50, gültig ab dem 22.05.2021:

Außengastronomie ab dem 22.05.2021

• kein Testnachweis erforderlich

• keine vorherige Terminbuchung notwendig

Sport ab dem 22.05.2021

• Kontaktfreier Sport im Innenbereich inklusive der Öffnung von Innenbereichen von Sportstätten sowie Kontaktsport unter freiem Himmel wie folgt:

a. unter freiem Himmel in Gruppen von bis zu 25 Personen (ohne Testnachweis)

b. Fitnessstudios unter der Voraussetzung der vorherigen Terminbuchung (ohne Testnach-weis)

c. die Zulassung von bis zu 250 Zuschauern bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen (ohne Testnachweis)

Weitere Änderungen ab dem 22.05.2021

• Theatern, Konzert- und Opernhäusern sowie Kinos für Besucherinnen und Besucher, Durchführung von kulturellen Veranstaltungen ohne Testnachweis

• Betrieb von Seilbahnen, Fluss- und Seenschifffahrt im Ausflugsverkehr, touristische Bahnverkehre, touristische Reisebusverkehre sowie die Erbringung von Stadt- und Gästeführungen, Berg-, Kultur- und Naturführungen im Freien sowie die Öffnung von Außenbereichen von medizinischen Thermen ohne Test

• Öffnung von Freibädern ohne Test, aber mit vorheriger Terminbuchung

Kultur- und Freizeiteinrichtungen

• Zoos und Wildtierparke

• Museen, Ausstellungen, zoologische/botanische Gärten, Objekte der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten, Seen, Gedenkstätten geöffnet (mit FFP2-Maskenpflicht)

• Autokinos mit Schutz- und Hygienekonzept

(Symbolbild Beherbergung)