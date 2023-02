Regeln zum Jugendschutz: Info-Veranstaltung in Naila

Vereine oder Privatpersonen sind meist keine professionellen Partyplaner. Sie wissen deshalb nicht immer, was beim Jugendschutz gilt. Die Kommunale Jugendarbeit des Landkreises Hof will gemeinsam mit der Polizei über die geltenden Regeln informieren. Am Dienstag gab es bereits eine Veranstaltung in Konradsreuth. Der zweite Termin findet am Abend im Jugendtreff „JuNAIted“ in Naila statt. Beginn ist um 18.30 Uhr.

Um vorherige Anmeldung wird gebeten bei: Petra Schultz, Kommunale Jugendarbeit Landkreis Hof, pertra.schultz@landkreis-hof.de , Tel. 09281/57 434