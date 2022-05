Regelmäßige Proben: Talsperren im Vogtland weisen sehr gute Wasserqualität auf

Am vergangenen Wochenende ist die Badesaison in Hochfranken gestartet. Die nächsten Freibäder werden noch im Laufe dieser Woche öffnen. Schwimmen könnt ihr aber auch in den Talsperren in Sachsen. Im Vogtland zum Beispiel in der Talsperre Pöhl. Zur Sicherheit wird die Wasserqualität der Seen überprüft. Wie Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping mitteilt, entnehmen die Mitarbeiter der Gesundheitsämter regelmäßig Wasserproben. Laut den Ergebnissen weisen die drei Talsperren im Vogtlandkreis allesamt eine sehr gute mikrobiologische Wasserqualität auf.