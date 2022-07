Reformen im Kinder- und Jugendhilferecht: Fortbildung für Jugendämter im Saale-Orla-Kreis

Bei einer Fortbildung in Schleiz im Saale-Orla-Kreis haben sich rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Jugendämtern zu Reformen im Kinder- und Jugendhilferecht ausgetauscht. Die Reformen haben in den vergangenen Jahren unter anderem bewirkt, dass Kinderrechte gestärkt wurden und sich Kinder und Jugendliche in vielen Bereichen mehr beteiligen konnten. Durch die Gesetzesänderung sind in aber auch viele neue Aufgaben und Herausforderungen auf die Jugendämter zugekommen. Das Jugendamt des Landratsamtes im Saale-Orla-Kreis hat die Fortbildung deshalb organisiert, damit die Teilnehmenden einen Überblick über die Änderungen des Gesetzes bekommen und diese diskutieren können.