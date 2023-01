Reförmchen reichen nicht: Klare Forderungen beim Neujahrsempfang des Erzbistums Bamberg

Die Theologin Ursula Nothelle-Wildfeuer sieht in „Reförmchen“ keine Option für die katholische Kirche: Damit könne sie ihre Vertrauenskrise jedenfalls nicht überwinden. Das sagte die 63-jährige Sozialethikerin beim Neujahrsempfang des Erzbistums Bamberg in der Freiheitshalle in Hof vor 400 Gästen am Wochenende. Der Bamberger Weihbischof Herwig Gössl unterstützte dabei vor allem den Apell der Festrednerin – für eine Geschwisterlichkeit in der Kirche. Der 55-Jährige leitet nach dem Amtsverzicht von Erzbischof Ludwig Schick das Bamberger Erzbistum als Diözesanadministrator leitet.