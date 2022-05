Reduzierter Sommerbetrieb: Ab Juni weniger Impfstellen in Sachsen

Im Sommer geht die Zahl der Corona-Neuinfektionen bekanntlich zurück. Deswegen verabschieden sich viele der sächsischen Impfzentren im Juni in den Sommerurlaub. Die Zahl der Impfstellen reduziert sich deshalb von 25 auf 13 Impfstellen. Das bedeutet, in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt bleibt ein Impfzentrum erhalten. Die Basisversorgung soll das Angebot in den Arztpraxen, bei Betriebsärzten und in Krankenhäusern ergänzen, meint Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping. Nachdem Virologen davon ausgehen, dass das Impfgeschehen im Herbst wieder zunehmen könnte, soll der Betrieb im Herbst wieder hochgefahren werden. Ab Oktober könne das Personal entsprechend verdoppelt werden.