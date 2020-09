Red Bull München und Verteidiger Sanguinetti trennen sich

München (dpa) – Der EHC Red Bull München und Verteidiger Bobby Sanguinetti beenden ihre Zusammenarbeit in der Deutschen Eishockey Liga. Wie der dreimalige deutsche Meister mitteilte, wird der 32 Jahre alte Amerikaner aus privaten Gründen nicht mehr für die Münchner auflaufen. Sanguinetti wechselte im September 2019 in die bayerische Landeshauptstadt. In der vergangenen Saison absolvierte er für das Team von Trainer Don Jackson 37 Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse und erzielte dabei vier Treffer.