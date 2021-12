Red Bull München steht im Champions-League-Halbfinale

München (dpa/lby) – Der EHC Red Bull München hat zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte das Halbfinale der Champions League erreicht. Die Eishockey-Mannschaft von Trainer Don Jackson zog dank eines 2:1 (0:0, 1:1, 0:0) nach Overtime am Dienstagabend im eigenen Stadion gegen Lukko Rauma aus Finnland in die Runde der besten vier Teams ein. Im Viertelfinal-Hinspiel hatte sich der dreimalige deutsche Meister nach einem 0:2 noch ein 2:2 erkämpft.

Die Münchner waren bei ihrer Königsklassen-Premiere 2015/16 in der ersten Playoff-Runde an Rauma gescheitert. Der letzte im Wettbewerb verbliebene deutsche Vertreter kann nun wie zuletzt 2019 sogar das Finale erreichen. Damals unterlagen die Münchner Frölunda HC aus Göteborg.

© dpa-infocom, dpa:211215-99-387160/2