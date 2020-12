Red Bull München bindet MacWilliam für Eishockey-Saison

München (dpa/lby) – Verteidiger Andrew MacWilliam wird auch in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für Red Bull München auflaufen. Der dreimalige deutsche Meister hatte den 30 Jahre alten Kanadier im vergangenen Monat zunächst für ein Vorbereitungsturnier verpflichtet. Mit seinen Auftritten im Training sowie beim Magentasport Cup habe sich MacWilliam für ein längerfristiges Engagement empfohlen, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Der Routinier werde darum auch in der am 17. Dezember startenden DEL-Saison zum Münchner Kader gehören.