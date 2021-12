Red Bull München auf Eishockey-Fernreise gefordert

München (dpa/lby) – Die Eishockey-Profis des EHC Red Bull München gehen ihre bislang weiteste Auswärtsreise der Saison mit einem großen Ziel und hoher Motivation an. Im über 2000 Kilometer von München entfernten Rauma tritt der DEL-Club am Dienstag (18.00 Uhr/Sport1) in der Champions League gegen Finnlands Meister Lukko Rauma an.

Für die letzte deutsche Mannschaft in der Königsklasse geht es im hohen Norden Europas darum, sich auswärts eine gute Ausgangsposition für das entscheidende Viertelfinal-Rückspiel eine Woche später in München zu erkämpfen. «Wir müssen ihre Schnelligkeit neutralisieren und klug spielen», sagte EHC-Trainer Don Jackson zur Marschroute.

Der 65 Jahre alte US-Amerikaner verfolgt mit seinem Team das Ziel, nach 2019 erneut das Finale der Königsklasse zu erreichen. Bei der Münchner Champions-League-Premiere 2015/16 war Jackson mit dem EHC in der ersten Playoff-Runde gegen Rauma ausgeschieden.

