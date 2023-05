Recyclinganteile erhöhen: GEALAN stellt neues Silo am Standort Tanna auf

Die Firma GEALAN mit Hauptsitz in Oberkotzau möchte die Recyclinganteile innerhalb ihrer Kunststoff-Profile weiter erhöhen. Um das zu ermöglichen, hat das Unternehmen an seinem Standort Tanna ein neues Silo aufgestellt. In dem fast 24 Meter hohen Behälter können bis zu 175 Tonnen Kunststoff-Granulat aus Altfenstern aufbewahrt werden. Das Unternehmen bereitet das Material nach der Zerkleinerung der Kunststoff-Fenster auf, um es dann wiederverwerten und erneut in den Wertstoffkreislauf einbringen zu können.