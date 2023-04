Rechtzeitig vor Bayern-Kracher: Haaland trainiert wieder

Stürmer-Star Erling Haaland von Manchester City scheint rechtzeitig vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern München wieder fit zu sein. Der 22 Jahre alte Norweger absolvierte am Mittwoch eine Trainingseinheit mit dem Team, wie die Citizens mitteilten. «Ein bekanntes Gesicht kehrt ins Training zurück!», twitterte der Tabellenzweite der englischen Premier League. Zu einem Video, in dem Haaland lächelnd und locker auf den Rasen joggt, twitterte City: «@ErlingHaaland ist zurück.»

Die Elf von Trainer Pep Guardiola trifft am kommenden Dienstag zu Hause auf den deutschen Fußball-Rekordmeister, das Rückspiel in der Münchner Allianz-Arena findet am 19. April statt.

Haaland hatte bereits im März der norwegischen Nationalmannschaft zum Start in die EM-Qualifikation wegen einer Adduktorenverletzung gefehlt. Auch das 4:1 am Samstag im packenden Topspiel gegen den FC Liverpool konnte Haaland nur auf der Tribüne verfolgen.