Rechtsradikale Sprüche: Anzeige für 26-Jährigen

Ein gewisser Alkoholpegel zählt ja oft als Ausrede, wenn man sich mal daneben benimmt – bei fremdenfeindlichen und rechtsradikalen Sprüchen hört der Spaß aber auf. So auch bei einem jungen Mann, der am Samstagabend seinem Unmut in Schwarzenbach an der Saale freien Lauf gelassen hat. Die Polizei hat den 26-jährigen Sachsen gegenüber eines ausländischen Imbissstandes dabei erwischt. Er fühlte sich offenbar respektlos behandelt, heißt es in deren Bericht. Die Kripo Hof ermittelt, auf ihn kommt eine Anzeige zu.