Rechtsradikale Parolen: Skurriler Randalierer in Marktredwitz

So einen Einsatz hat die Polizei sicher auch nicht alle Tage. Die Polizeiinspektion Marktredwitz hatte es gestern Mittag mit einem Randalierer zu tun. Der Mann war laut Polizei in Selb unterwegs und hat rechtsradikale Parolen gerufen. Dazu hatte er die Hose heruntergelassen, In der Ludwigstraße hat ihn die Polizei vorläufig festgenommen. Auch die Beamten soll er daraufhin beleidigt haben. Der Mann kam in ein Bezirkskrankenhaus, ein Alkoholtest ergab über anderthalb Promille. Wahrscheinlich habe er auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden. Gegen den Mann laufen nun mehrere Ermittlungsverfahren, die Polizeiinspektion Marktredwitz sucht außerdem mehr Zeugen.