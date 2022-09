Im Landkreis Rottal am Inn haben Unbekannte eine Asylbewerberunterkunft mit ausländerfeindlichen und rechtsradikalen Parolen und Symbolen beschmiert. Die Täter hätten in der Nacht zum Donnerstag unter anderem Hakenkreuze an die Unterkunft und ein weiteres Gebäude in Simbach am Inn gemalt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.