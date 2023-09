Rechtliche Betreuung: Infoabend in der Leitstelle Pflege Hofer Land

Wenn sich ein Mensch zum Beispiel wegen einer Krankheit nicht mehr selbstständig um seine rechtlichen Angelegenheiten kümmern kann, übernehmen oft Familienangehörige diese Aufgabe. Die stellt das aber teilweise vor große Herausforderungen. Wie so ein Betreuungsverfahren abläuft und welche Hilfsangebote es in der Region gibt – darum geht’s am Abend in der Leitstelle Pflege Hofer Land. Die Infoveranstaltung startet um 18 Uhr. Wer dabei sein möchte, sollte sich vorab anmelden, unter 09281 57 250 oder per E-Mail an betreuungsstelle@landkreis-hof.de