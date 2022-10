Rechte Demo in Plauen: Aber auch viele Gegenaktionen im Stadtgebiet

Nachdem am vergangenen Wochenende bereits tausende Menschen in Plauen demonstriert haben, gibt es morgen die nächste Protestaktion. Die rechtsextreme Kleinpartei III. Weg ruft zu einer Demonstration am Oberen Bahnhof auf. Von dort aus sollen die Teilnehmenden zum Wartburgplatz marschieren. Laut dem Landratsamt seien 100 Teilnehmer gemeldet. Es sei aber nicht klar, ob es dabei bleibt. Unterschiedliche Institutionen haben bereits angekündigt, unter dem Motto „Wir setzen bunte Punkte“ verteilt im Stadtgebiet ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz in Plauen zu setzen.