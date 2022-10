Rechte Aufmärsche in Plauen: Das lange Wochenende im Überblick

Das lange Wochenende mit dem Tag der Deutschen Einheit stand in Plauen im Zeichen von Demonstrationen und Gegendemonstrationen. Gestern waren in Plauen nach offiziellen Angaben 190 Menschen unterwegs. Die rechtsextreme Gruppierung „Freie Sachsen“ hatte eine Veranstaltung angemeldet. Es ging gegen die Corona- und Energiepolitik der Bundesregierung. Das Bündnis für Zivilcourage im Vogtland hatte mit 130 Teilnehmern dagegengehalten.

Bereits am Sonntag war es in Plauen zu insgesamt fünf Demonstrationen gekommen. Eine davon war von der rechtsextremen Kleinstpartei „Der III. Weg“ angemeldet worden. Hier waren in der Spitze 230 Menschen dabei. Das Landratsamt Vogtlandkreis hatte zuvor strenge Auflagen verfasst, damit es nicht zur Blockbildung kommt. Trommeln oder Einheitskleidung waren zum Beispiel verboten.

Bei den anderen vier Veranstaltungen am Sonntag handelte es sich um Gegenveranstaltungen. Bei einem spontan angemeldeten Aufzug waren hier 200 Menschen dabei. Es blieb laut Polizei und Landratsamt friedlich und störungsfrei.