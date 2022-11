Rechnung, nein Danke: Jugendliche wollen Reinigungskosten für Hotelzimmer nicht bezahlen

Wilde Drogenpartys in Hotelzimmern kennen wir eher von bekannten Rockstars. In einem Hotelzimmer in der Wilhelm-Löhe-Straße in Hof hat es sich in der Nacht von Montag auf Dienstag allerdings um vier Jugendliche gehandelt, die dort gefeiert haben. Als sie aber die Reinigungskosten für das stark verschmutzte Zimmer zahlen sollten, sind die vier jungen Männer geflüchtet. Eine hinzugerufene Polizeistreife hatte einen der Jugendlichen in der Nähe des Hotels aufgreifen können und schließlich auch seine drei weiteren Begleiter ermittelt. Zu allem Übel haben die Polizeibeamten im Zimmer auch noch eine geringe Menge Marihuana festgestellt. Die Vier müssen sich nun wegen Betruges und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.