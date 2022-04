Reaktivierung Höllentalbahn: Gegen-Petition geht am Mittwoch an den bayerischen Landtag

Über 2300 Unterschriften hat das Bündnis Höllental gegen eine mögliche Reaktivierung der Höllentalbahn zusammenbekommen. Die Petition ist bereits seit Ende Dezember beendet. Am Mittwoch (06. April) soll sie nun an den bayerischen Landtag gehen.

Tobias Schütze, der Vorsitzende des Vereins zur Erhaltung des Höllentals, zu den Erwartungen an die Petition:

Wie berichtet, will das Bündnis Höllental die Natur, die Anwohner und das Wasserschutzgebiet im Höllental schützen und eine Reaktivierung verhindern. Die treibt unter anderem der Freistaat Thüringen voran. Ein Unternehmen in Blankenstein würde vor allem vom Güterverkehr auf der Schiene profitieren. Auch bei der Deutschen Bahn war die stillgelegte Strecke im vergangenen Sommer überraschenderweise für eine potenzielle Wiederinbetriebnahme aufgetaucht.