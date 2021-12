Reaktivierung der Höllentalbahn: Online-Petiton der Gegner endet heute

Die Diskussion um die mögliche Reaktivierung der Höllentalbahn zwischen Marxgrün im Landkreis Hof und dem thüringischen Blankenstein spaltet weiter die Gemüter. Befürworter sehen dadurch eine Verbesserung der Bahnanbindung in der Region, Gegner kritisieren vor allem den Eingriff in das Naturschutzgebiet im Höllental. Der Verein Bündnis Höllental hat im vergangenen März eine Petition an den Bayerischen Landtag gestartet, um die Reaktivierung zu verhindern. Heute ist der letzte Tag (31.12.). Bislang ist sie noch nicht so erfolgreich. Von den angestrebten 10.000 Stimmen sind bisher rund 2300 zusammen gekommen. (Stand: 31.12.) Abgesehen vom Eingriff in die Natur, kritisiert das Bündnis Höllental die zu erwartende Lärmbelastung für die Anwohner und die giftige Feinstaubbelastung entlang der Bahnstrecke.

Der Verein Bündnis Höllental gliedert sich im kommenden Jahr in den Verein zur Erhaltung des Höllentals ein. Gemeinsam seien sie vielfältiger und breitgefächerter aufgestellt, heißt es in einer Mitteilung.

https://www.buendnis-hoellental.de/