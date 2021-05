Höllentalbahn & Brücken: Bund Naturschutz will Stellung beziehen

Auf der Höllentalbahn zwischen Marxgrün und Blankenstein sollen bald wieder Züge rollen. Das ist der Wunsch unterschiedlicher Initiativen. Das Problem: Die Bahnstrecke verläuft mitten durch das Naturschutz- und FFH Gebiet Höllental. Der Markt Bad Steben hat sich daher strikt gegen eine Reaktivierung der Strecke ausgesprochen und eine entsprechende Resolution verabschiedet. Der Bund Naturschutz hatte als Kompromiss einen vier Kilometer langen unterirdischen Tunnel vorgeschlagen, um das Naturschutzgebiet zu schützen. Am Nachmittag will die Kreisgruppe Hof bei einem Pressegespräch in Blechschiedenhammer Stellung beziehen. Sie will in diesem Zusammenhang auch nochmal ihre Position zu den geplanten Höllentalbrücken äußern.