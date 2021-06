Reaktivierung der Höllentalbahn: Alexander König ist dagegen

Bis 2030 sollen doppelt so viele Menschen mit dem Zug fahren, wie noch vor drei Jahren. Auch mehr Güterverkehr will die Deutsche Bahn auf die Schiene verlagern. Um das zu schaffen, will sie bereits stillgelegte Strecken reaktivieren. Dazu gehört auch die Höllentalbahn zwischen Marxgrün im Landkreis Hof und Blankenstein im Saale-Orla-Kreis.

Während die einen die Reaktivierung schon seit Jahren fordern, sind andere strikt dagegen. Zu den Gegnern gehört auch der Hofer CSU-Landtagsabgeordnete Alexander König. Für ihn sei die Reaktivierung der Strecke eine Verschwendung von Millionen Euro an Steuergeldern. Die Kosten-Nutzen-Rechnung würde auch nicht aufgehen, weil es laut vorhandener Gutachten keinen Bedarf für den Personenverkehr gebe. Vom Güterverkehr würden nur Firmen in Blankenstein profitieren. Als Argument dagegen führt König außerdem die Zerstörung des Naturschutzgebiets Höllental an. Der Hofer SPD-Landtagsabgeordnete Klaus Adelt hat die Reaktivierung der Höllentalbahn stattdessen begrüßt.

Auch im Frankenwald gehen die Meinungen auseinander:

Die einen wünschen sich eine bessere Anbindung an den Bahnverkehr, Anwohner fürchten mehr Lärm durch Güterverkehr. Der Freistaat Bayern sieht keine ausreichende Nachfrage für den Personenverkehr und teilte mit, dass die Bahn selbst für die Kosten aufkommen soll. Der Bund Naturschutz will dagegen eine Alternativlösung mit einem Tunnel zwischen Blankenstein und Hölle. Wann die ersten Züge wieder rollen, ist noch nicht klar. Eine Machbarkeitsstudie und eine Nutzen-Kosten-Untersuchung stehen noch aus, die selbst mehrere Jahre dauern können.