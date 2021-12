München (dpa) –

Vorstandschef Oliver Kahn: «Das war keine alltägliche Auslosung – und wir schauen nun gespannt auf unsere Duelle mit RB Salzburg. Salzburg hat in der Vorrunde gezeigt, was sie können und sich zurecht erstmals für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Dort herrscht große Euphorie. Es ist eine junge, hochtalentierte Mannschaft. Natürlich sind wir in diesen beiden Begegnungen Favorit. Wir freuen uns auf diese Duelle.»

© dpa-infocom, dpa:211213-99-368148/2