Reaktion zur Entscheidung um Aiwanger: Ludwig sieht Freie Wähler gestärkt

Ministerpräsident Markus Söder hält an Hubert Aiwanger als seinen Stellvertreter fest, trotz der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt. Diese Entscheidung hat Markus Söder gestern getroffen und dann in den Medien verteidigt. Aiwanger sei in einer persönlichen Ausnahmesituation, so Söder.

Der Freie Wähler-Landtagsabgeordnete für Wunsiedel und Kulmbach, Rainer Ludwig, reagiert erleichtert:

Ludwig meint, die Freien Wähler würden gestärkt aus der Affäre hervorgehen und nennt die Veröffentlichung des Flugblatts aus Aiwangers Jugend eine politische Kampagne. Er hofft, dass es jetzt zurück zum politischen Tagesgeschäft gehen kann.