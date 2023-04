Reaktion auf Lieferketten-Problematik: Hofer Spediteur nimmt neue Logistikhalle in Betrieb

Durch die Corona-Pandemie und den Krieg in der Ukraine sind die Lieferketten ins Wanken geraten. Darauf reagieren nun auch die Unternehmen in der Euroherz-Region. Der Hofer Spediteur Güttler hat nach siebenmonatiger Bauzeit eine neue Logistikhalle in Betrieb genommen. In dem Neubau gibt es zusätzliche 3.500 Regalstellplätze und eine 1.500 Quadratmeter große Blocklagerfläche für Ware, die sich stapeln lässt. Um noch besser auf die Anforderungen der Kunden reagieren zu können, bietet Güttler fortan auch das Packen und Sichern, die Qualitätskontrolle sowie das Retourenmanagement und die Kommissionierung der Waren an.