Reaktion auf die steigenden Infektionszahlen: Helmbrechts sagt Sitzung ab – AOK schließt

Auch die Stadt Helmbrechts reagiert auf die immer noch stark steigenden Corona-Neuinfektionen. Das Rathaus bleibt vom 24. Dezember bis zum 3. Januar zu. Außerdem fällt die Stadtratssitzung am Donnerstag (17.12.) aus. Die ohnehin schon wenigen Punkte auf der Tagesordnung kommen jetzt in der nächsten planmäßigen Sitzung auf den Tisch, so Bürgermeister Stefan Pöhlmann. Der letzten Sitzung vor Weihnachten komme immer eine besondere Bedeutung zu, dennoch wäre es momentan unvernünftig die Sitzung abzuhalten. Auch die Krankenkasse AOK reagiert auf das Infektionsgeschehen und schließt alle ihre Geschäftsstellen für Kunden.