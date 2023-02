RB Leipzig ohne Sorgen gegen City

RB Leipzig geht ohne neue Personalsorgen in das Königsklassen-Highlight gegen Manchester City. Trainer Marco Rose begrüßte fast die gesamte Mannschaft zum nachmittäglichen Abschlusstraining in der Akademie.

Lediglich die länger verletzten Peter Gulacsi, Dani Olmo und Abdou Diallo fehlten auf dem Platz. Leipzig empfängt den englischen Meister zum Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Beide Teams trafen bereits in der Gruppenphase der vergangenen Saison aufeinander. Damals gewann City das spektakuläre Hinspiel 6:3, verlor in Leipzig 1:2. Dadurch zog RB in die Europa League ein und erreichte später das Halbfinale.