Razzia in Zwickau, Glauchau, Meerane, Plauen: 13 Kilogramm Marihuana sichergestellt

Razzia im Vogtlandkreis und im Landkreis Zwickau. Im Rahmen von Ermittlungen haben Polizisten in Zwickau, Glauchau und Plauen seit Mittwochabend mehrere Wohnungen durchsucht und dabei unter anderem in Zwickau 13 Kilogramm Marihuana gefunden. Die Polizei hat dabei zwei Personen festgenommen. Auch in Meerane haben die Polizisten einen Mann festgenommen, der wegen schweren Raubes gesucht wurde. Der Mann kam in die JVA, die anderen zwei sind inzwischen wieder frei. Gegen alle drei wird wegen Drogenhandels ermittelt.