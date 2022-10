Es war ein mieser Saisonstart für die SpVgg Bayern Hof. Doch zuletzt gab es drei Siege am Stück. Dadurch stehen die Hofer Bayern zwar immer noch im Tabellenkeller auf Platz 16, sind aber wieder in Reichweite zu den vorderen Plätzen. Heute geht es in die Oberpfalz. Beim Tabellen-Neunten ASV Cham ist die SpVgg Bayern Hof ab 16 Uhr gefordert.