Raumedic: Hofer Zoo bekommt 1000 Euro

Dass es dem Hofer Zoo aktuell schlecht geht, habt ihr auch hier bei Radio Euroherz gehört. Keine Besucher heißt schließlich auch keine Eintrittsgelder. Geld in die Kasse vom Zoo spült jetzt aber unter anderem auch eine Spende der Raumedic AG: 1000 Euro hat das Unternehmen dem Zoo übergeben. Mit dem Geld soll als nächstes das Luchsgehege ausgebaut werden, sagt Zooleiterin Sandra Dollhäupl in einer aktuellen Mitteilung. Auch die Waschbären und Kapuzineraffen sollen eine neue Umgebung bekommen. Dominik Bauer von Raumedic betont, dass der einzige Zoo Oberfrankens ein echter Publikumsmagnet in der Region sei und man diesen gerne unterstütze.