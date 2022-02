Rauchwolke über München – Brand in Lagerhalle

Das sei etwas kompliziert: «Es wird sich noch über einen längeren Zeitraum hinziehen», sagte der Sprecher. Menschen seien nicht in Gefahr und auch nicht verletzt worden. Eine Person sei kurz durchgecheckt worden, habe aber nicht behandelt werden müssen. Was in der Halle gelagert wird, konnten Polizei und Feuerwehr zunächst nicht sagen. Von Gefahrgut sei aber nichts bekannt.

Das Feuer sei inzwischen unter Kontrolle, aber noch nicht gelöscht, sagte ein Sprecher der Münchner Feuerwehr am Freitagmittag. Seine Kollegen könnten die Halle wegen Einsturzgefahr nicht betreten, darum müsse der komplette Dachstuhl mit einem Kran geöffnet und der Brand von oben gelöscht werden.

München (dpa) – Eine riesige Rauchwolke über München hat am Freitag Passanten in der Stadt aufgeschreckt. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Brand einer Lagerhalle im Stadtteil Freimann die Ursache dafür.

