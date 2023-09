Rauchwolke an Hofer Kinderspielplatz? Stadt und Einsatzkräfte können nichts Auffälliges feststellen

In den sozialen Medien habt ihr euch schon gefragt, was am vergangenen Samstagabend am Longoliusplatz in Hof los war. 35 Personen haben kurzzeitig über Atembeschwerden und Husten geklagt. Zeugen zufolge gab es eine Rauchwolke am Kinderspielplatz. Einsatzkräfte konnten den Rauch beim Eintreffen aber nicht mehr sehen. Auch Messgeräte der Feuerwehr haben nicht angeschlagen. Es gab auch keine Hinweise darauf, was den Rauch ausgelöst haben könnte. Heute haben sich Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Hof das Gelände nochmal angeschaut, aber auch nichts gefunden. Die Polizei Hof hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.